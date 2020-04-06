طلال ناصر الدين: مجلس إدارة صندوق "وقفة عزة" عقد اليوم اجتماعه الأول ووزع المهام على الأعضاء، وتم اعتماد حساب موحد وهو (888000)

وطن: قال رئيس مجلس إدارة صندوق "وقفة عز" ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني، طلال ناصر الدين، إن مجلس إدارة صندوق "وقفة عز" عقد اليوم، اجتماعه الأول بحضور غالبية الأعضاء، وتم خلاله توزيع المهام على الأعضاء كي يعمل الصندوق على أكمل وجه.

وأوضح ناصر الدين في حديثه لتلفزيون فلسطين مساء اليوم، أنه تم توزيع المهام ضمن أربع لجان رئيسية، وسكرتارية وأمانة سر وسكرتارية المالية والتي تعتبر هي الاساسية.

وقال إن صندوق "وقفة عز" بدأ عمله منذ اليوم الأول لتأسيسه قبل أسبوع، وتمكن اليوم من الحصول على رقم حساب موحد لدى البنوك وهو ( 888000 )، حيث يستطيع من خلاله المواطن اينما تواجد سواء داخل او خارج فلسطين، أن يودع فيه تبرعه المالي فقط، بينما يمكنه التبرع بالعيني من خلال المؤسسات والمحافظات.

وأضاف ناصر الدين أنه خلال اجتماع مجلس الصندوق، تحددت آليات الصرف وآلية استلام التبرعات وآلية عمل اللجان كل في منطقته، وآلية التواصل التام مع اللجنة التنفيذية الرئيسية في المجلس.

وقال: نحن نقبل التبرعات مهما كانت قيمتها حتى لو كانت مئة شيقل، ونحترم أي شخص يقوم بالتبرع، وسوف نستقبل التبرعات من جميع الجهات سواء قطاع خاص او أي قطاع أخر.

وتابع: نحن كأعضاء مرتاحين نفسيا لأن الإقبال على الصندوق كبير، حيث بدأنا التبرع بأنفسنا والشركات التي نعرفها، وهناك تعاون تام بين فلسطينيي الداخل وفلسطينيي الشتات لشملهم في التبرعات.

وحول الفئات التي ستستفيد من التبرعات، أوضح ناصر الدين أن وزارة الصحة ستستفيد منها بناء على احتياجاتها، كما سيستهدف الصندوق العائلات المعوزة التي ارتفع عددها بشكل كبير بسبب إغلاق المشاريع الصغيرة، حيث سنكون على تواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية لدراسة كيفية توزيع هذه المساعدات.