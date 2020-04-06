محافظ جنين يؤكد استمرار إغلاق مصانع الباطون خلال فترة الطوارئ

رام الله- وطن: أكد محافظ جنين أكرم الرجوب، مساء اليوم الاثنين، استمرار العمل بالقرار الإداري الصادر عنه والقاضي بوقف عمل مصانع الباطون والمنشآت العاملة بقطاع البناء والإنشاءات في المحافظة.

وقال الرجوب، خلال لقائه مدير الحكم المحلي في المحافظة راغب أبو دياك وموظفي القسم الهندسي في المديرية، إنه سيتم الإفراج عن سائقي سيارات الباطون الذين حجزتهم الشرطة لعدم التزامهم بالقرار، وإنهاء حجز سياراتهم، بعد أن يوقع أصحاب مصانع الباطون على تعهد بالتزامهم التام بوقف العمل خلال فترة الطوارئ.