مئات الوفيات الجديدة بكورونا في فرنسا

وطن: أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل مئات الوفيات الجديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير مع ارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 98 ألف حالة.

وأشار وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إلى أن وتائر انتشار الفيروس تتسارع، حيث ارتفع عدد الوفيات في المستشفيات بنسبة 10%، ليصل عدد المتوفين إلى 6494 شخصا مع تسجيل 605 وفيات جديدة.

كما ازداد عدد الوفيات في دور الرعاية من 2189 إلى 2417 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات بكورونا في فرنسا 8911 حالة، مرتفعا أيضا بنسبة 10% بالمقارنة مع يوم الأحد، حين كان عدد الوفيات 8078.

أما العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في فرنسا، فقد وصل إلى 98010 أشخاص (74390 في المستشفيات و23620 في دور الرعاية)، مرتفعا خلال يوم واحد بعدة آلاف، حيث كان عدد المصابين أمس الأحد 92839 شخصا (70478 في المستشفيات و22361 في دور الرعاية).

وأضاف وزير الصحة أن عدد المصابين في أقسام العناية المركزة ارتفع من 6978 إلى 7072 شخصا.

المصدر: رويترز