غنام تصدر قرارات بشأن عمل الصيدليات والمخابز وشحن الكهرباء في بيتونيا

رام الله- وطن: أعلنت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، مساء اليوم الاثنين، وبالتنسيق مع بلدية بيتونيا، عن السماح بفتح صيدليتين ابتداء من صباح يوم غد الثلاثاء في بيتونيا بالتناوب وفقاً لبرنامج تضعه نقابة الصيادلة على ان تكون الصيدليتين متباعدتين لتخدمان وسط المدينة واطرافها دون الحاجة للتنقل.

كما قررت بأنه سيتم توصيل الخبز وبيعه للمواطنين من قبل طواقم البلدية لضمان عدم الخروج من المنازل.

بالاضافة الى أنه تم وضع نقطة شحن كهرباء في بلدية بيتونيا وسيتم الشحن من خلال طواقم البلدية للمواطنين دون الحاجة للتنقل.

وتأتي هذه القرارت بعد يوم من إغلاق مدينة بيتونيا غرب رام الله، بشكل كامل بسبب ازدياد الإصابات بفيروس "كورونا" نتيجة المخالطة.