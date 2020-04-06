الحكم المحلي: صرف 215 ألف شيقل لعمال النظافة في بلدية غزة

وطن: صادق وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس ادارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية مجدي الصالح على صرف وتحويل 215 ألف شيقل لعمال النظافة وتحسين والوضع البيئي في مدينة غزة.

وأكد الصالح، وفقا لبيان صادر عن وزارة الحكم المحلي، اليوم الاثنين، أن هذه دفعة لعمال بلدية مدينة غزة، وسيتم تحويل دفعات أخرى لباقي بلديات القطاع تباعا.

وأضاف أن الوزارة مستمرة بالعمل في قطاع غزة دون انقطاع طوال السنوات السابقة، وستقوم بتنفيذ المشاريع الحيوية والتطويرية في الكثير من المجالات، حيث نفذت من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات 141 مشروعا بقيمة تزيد عن 20 مليون دولار في عام 2019 فقط، إضافة إلى مشاريع أخرى من خلال الصناديق العربية ومنحة البنك الإسلامي للتنمية ومنحة البنك الدولي، بالتوازي مع ما تقوم به في المحافظات الشمالية.

وأوضح الصالح أن جهودا كبيرة تبذل لتجنيد الأموال من كافة الجهات لتنفيذ المزيد من المشاريع هذا العام.

(وفا)