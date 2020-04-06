وفاة أكثر من 70 ألف شخص حول العالم بفايروس "كورونا"

وطن: تجاوزت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا حول العالم 70 ألف حالة، الاثنين.

وسجلت أوروبا بمفردها، وهي القارة الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19 نحو 75 بالمئة منها، أي ما يقدر بأكثر من 50 ألف حالة وفاة. فيما تخطى عدد الإصابات 127 ألف إصابة، أكثر من نصفها في القارة العجوز.

يستمر فيروس كورونا في حصد أرواح ضحاياه حول العالم حيث ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيروس في العالم إلى سبعين ألفا على الأقل، نحو 75 بالمئة منها في أوروبا، وذلك وفق تعداد يستند إلى مصادر رسمية حتى يوم الإثنين في تمام الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش.

ترتيب الدول المتضررة: إيطاليا فإسبانيا تليهما الولايات المتحدة ثم فرنسا

وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات المسجلة 70009، بينها 50215 في أوروبا، القارة الأكثر تأثرا بالفيروس. وسجلت إيطاليا العدد الأكبر من الوفيات مع 15877، وتليها إسبانيا مع 13055، ثم الولايات المتحدة مع 9648، وفرنسا مع 8078.

أكثر من نصف الإصابات حول العالم سجلت في القارة العجوز.

ومنذ أول ظهور للوباء في الصين في ديسمبر/ كانون الثاني، تم تسجيل 127 ألف و7585 إصابة بالفيروس، أكثر من نصفها في أوروبا، ما يقدر بـ676462 إصابة، و353159 في الولايات المتحدة وكندا حيث يبلغ مجموع الوفيات في البلدين 9955، و119955 في آسيا (4239 وفاة).

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا يسيرا من الحصيلة الفعلية للإصابات، إذ إنّ دولا عدة لا تجري الفحوص إلا للحالات التي تتطلب دخول المستشفى.

فرانس24/ أ ف ب