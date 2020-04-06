للمرة الثالثة.. تجديد "الإداري" للأسير إسلام دار موسى من بيت لقيا برام الله

رام الله- وطن: جددت محكمة "عوفر" العسكرية قرار الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي، بحق الاسير إسلام صالح دار موسى، من بيت لقيا غرب رام الله، لمدة ست شهور.

وأفاد مكتب "إعلام الأسرى"، بأن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت بتاريخ 28/4/2019 منزل الأسير الشيخ صالح دار موسى والمحكوم بالسجن المؤبد 18 مرة وقامت بتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، وقبل أن تغادر اعتقلت نجله إسلام ونقلته إلى سجن "عوفر".

وأضاف بأن محكمة الاحتلال أصدرت بعد أسبوع من اعتقاله قرار اعتقال إداري لمدة ست شهور، وحين قاربت على الانتهاء جددت له لمرة ثانية لستة أشهر، واليوم جددت له للمرة الثالثة لنفس المدة، وبذلك يكون أمضى عام في الاعتقال الإداري حتى الآن.

من الجدير بالذكر بأن الأسير دار موسى هو أسير سابق كان اعتقل عدة مرات، وأمضى سنوات في سجون الاحتلال جزء منها في الاعتقال الإداري.