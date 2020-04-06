ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا في دولة الاحتلال إلى 56

وطن: ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في دولة الاحتلال إلى 56 بعد وفاة 5 أشخاص غالبتهم مسنين، بعد ظهر اليوم، الإثنين، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 8649 إصابة، منها 141 بحالة خطيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة الإسرائيليّة.

ووفقًا للمعطيات، فإن حالة 7643 مصابا توصف بالطفيفة، في حين توصف حالة 191 بالمتوسطة. ويرقد في المشافي 763 مصابا، بينما يخضع 5279 للعلاج المنزلي و875 للعلاج في الفنادق.

وأعلنت الوزارة الإسرائيلية ارتفاع عدد المتعافين إلى 585.

وبحسب وزارة الصحّة الإسرائيلية فإنّ ثلاثة من بين المتوفين خلال اليوم الأخير كانوا يخضعون للعلاج في مشفى "أساف هروفيه" (صرفند)، وهم مسنّة (96 عامًا) ومسنّ (80 عامًا) ورجل (60 عامًا).