بوش الإبن حذّر عام 2005 من تفشي وباء... ماذا قال الأميركيون؟

وطن: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجورج بوش الإبن عندما كان رئيساً للولايات المتحدة في 2005، وهو يحذّر من خطورة تفشي وباء في أميركا.

وانهالت التعليات على الفيديو خصوصاً من الشعب الأميركي الذي يعاني اليوم من تفشٍ واسع النطاق لفيروس كورونا، وتسجّل السلطات الصحية 336851 إصابة بالفيروس، و 9620 حالة وفاة.

George W. Bush in 2005: 'If we wait for a #pandemic to appear, it will be too late to prepare' " You've got to read this," Fran Townsend remembers the president telling her. "He said, 'Look, this happens every 100 years. We need a national strategy.'" pic.twitter.com/dH9u1Cadje — Ricardo A. Guerra P. (@ricardowar) April 5, 2020

جاء ذلك عقب يومٍ من حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب شعبه على الاستعداد لـ "أصعب أسبوع" من انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، متوقعاً أن يكون هناك ارتفاع حاد في عدد الوفيات بسبب الوباء.

المواطن الأميركي جايمس كوسور قال إن "الرئيس السابق أوباما خصص فريقاً للاستعداد لمواجهة الوباء، وجاء ترامب ليغلق فريق أوباما الخاص بالوباء عام 2018، وها نحن هنا الآن".

أما، المواطن الأميركي مايكل فقال "إنه لأمر مدهش جداً أن يشيد الديمقراطيون بتصريحات عمرها 15 عاماً من مجرم الحرب جورج دبليو بوش في الوقت الحالي".

تغريدة أخرى، علقّت بالقول إنه "ربما يكون جورج دبليو بوش قد حذّر من انتشار جائحة عام 2005 ، لكنه شنّ حرباً على العراق عام 2003، ما أدى إلى مقتل مئات الآلاف من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال".

(الميادين)