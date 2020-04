بوش الإبن حذّر عام 2005 من تفشي وباء... ماذا قال الأميركيون؟

وطن: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجورج بوش الإبن عندما كان رئيساً للولايات المتحدة في 2005، وهو يحذّر من خطورة تفشي وباء في أميركا.

وانهالت التعليات على الفيديو خصوصاً من الشعب الأميركي الذي يعاني اليوم من تفشٍ واسع النطاق لفيروس كورونا، وتسجّل السلطات الصحية 336851 إصابة بالفيروس، و 9620 حالة وفاة.

George W. Bush in 2005: 'If we wait for a #pandemic to appear, it will be too late to prepare' " You've got to read this," Fran Townsend remembers the president telling her. "He said, 'Look, this happens every 100 years. We need a national strategy.'" pic.twitter.com/dH9u1Cadje