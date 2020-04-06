أعداد الإصابات والوفيات بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم

وطن: كشفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الاثنين، تفاصيل وإحصائيات بشأن وفيات ومصابي فيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية في جميع أنحاء العالم.

وقالت الوزارة في بيان وصل وطن نسخة عنه: إنه في ضوء المتابعات التي يُجريها طاقم العمل المُصغر في وزارة الخارجية والمغتربين وعلى مدار الساعة لأوضاع جالياتنا وطلبتنا وفي ضوء التقارير اليومية التي تصدر عن الوزارة بهذا الخصوص، نضع أمام شعبنا الإحصائيات التي توفرت لديها حتى هذه اللحظة، عن عدد الإصابات والوفيات والمشتبه بها والمتعافية، وتلك التي في المشافي والحجر المنزلي الصحي حول العالم، كما يتضح من الجدول المرفق.