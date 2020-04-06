الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء واقتلاع أشجار في الأغوار

رام الله- وطن: سلمت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، إخطارات بوقف البناء لعدة مواطنين، في مناطق بالأغوار الشمالية والوسطى.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن قوات الاحتلال سلمت المواطن سالم أبو الطيب من خربة يرزا بالأغوار الشمالية إخطارا بوقف البناء لمنشآت وخيام زراعية وسكنية، بحجة عدم الترخيص.

وأضاف أنه تم إخطار عدة مواطنين بوقف البناء لمنشآت زراعية وسكنية، إضافة إلى الإخطار باقتلاع أشجار نخيل في قرية الجفتلك بالأغوار الوسطى.