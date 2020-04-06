هل يمكن عقد امتحانات بيتية خالية من الغش عبر التعلم الإلكتروني؟!

كتب: د. يوسف صبّاح (جامعة القدس المفتوحة)

ما زال الكثير يعارضون التعلم الإلكتروني حول العالم حتى زمن قريب، ويبررون معارضتهم للتعلم الإلكتروني في التعليم المنهجي لأسباب تتعلق بمسألتين رئيستين:

1. عدم إمكانية إجراء الامتحانات النظرية النهائية الإلكترونية عبر الإنترنت بشكل آمن (أي منع الغش، أو كشفه حال حدوثه).

2. عدم قدرة التعلم الإلكتروني على توفير بديل لتدريس الجانب العملي للمساقات التي تتطلب مختبرات ومشاغل ومعدات، والأصعب من ذلك آلية تقديم الامتحانات العملية.

فهل يوفر التعلم الإلكتروني حلولاً لهاتين المسألتين؟!

سنتناول في هذا المقال، المسألة الأولى المتعلقة بالامتحانات النظرية عن بعد، في مرحلة دقيقة تتخبط فيها معظم المؤسسات التعليمية بشقيها العام أو العالي بشأن آلية إجراء هذه الامتحانات إذا طالت حالة الطوارئ، وخاصة امتحانات الثانوية العامة التي تعتبر مصيرية في ثقافتنا، وكذلك الامتحانات المدرسية النهائية من جانب، والامتحانات النصفية والنهائية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وهذا ينطبق على معظم المؤسسات التعليمية الإقليمية والدولية التي تعتمد الامتحانات كأداة أساسية للتقويم النهائي لتعلّم الطلبة وإنجازاتهم.

لقد تجاوزت الأنظمة التعليمية التي تستند إلى آليات أخرى للتقويم النهائي كالمشاريع والأبحاث وحلقات النقاش والامتحانات البيتية المفتوحة في كثير من الدول هذه المرحلة. كما أن هذه الأنظمة التعليمية تمنح الثقة لطلبتها وتعتبر الغش في الامتحانات مسألة ثانوية خارجة عن ثقافتهم، إذ يعتبرون الغش مسألة شخصية تسبب الضرر للطلبة في مرحلة العمل ما بعد التخرج. وهذا هو الحل المناسب للمؤسسات التعليمية سواء كانت تستخدم التعلم الإلكتروني أم لا، ولكن الثقافة العربية ما زالت بعيدة بعض الشيء عن هذه المرحلة.

وسؤالنا في هذا المقال: "هل يمكن عقد امتحانات بيتية خالية من الغش عبر أدوات التعلّم الإلكتروني من أجل التقويم النهائي للطلبة؟" الإجابة ببساطة، نعم!

فقد عملت على تطوير نموذجين لهذا الغرض على نظام إدارة التعلم (Moodle)، وقمتُ بنشر فصل في كتاب أصدرته دار النشر العالمية "Springer" عام 2017 بعنوان: "أمن الامتحانات الإلكترونية عبر الإنترنت" (Security of Online Examinations) وفيما يأتي أهم تفاصيل النموذجين.

النموذج الأول: وحدة الامتحانات الإلكترونية التفاعلية الآمنة "أراك"

(Interactive and Secure Electronic Examination Unit-ISEEU)

يوفر هذا النموذج قاعة امتحانات افتراضية متصلة ببنك أسئلة يحتوي مجموعة كبيرة من الأسئلة المقالية والموضوعية بأنماطها المختلفة لكل مقرر أعدت وأدخلت مسبقاً في وحدة الامتحانات الإلكترونية (Quiz Module) التي يوفرها نظام إدارة التعلم Moodle، وهذه القاعة الافتراضية تشبه الصف الافتراضي إلى حد ما، حيث يكون المراقب في طرف والطلبة المتقدمون للامتحان في الطرف المقابل على شبكة الإنترنت (جميعهم في منازلهم).

يكلف أعضاء هيئة التدريس بالمراقبة على مجموعات من الطلبة حسب برنامج جلسات الامتحانات، ويصل عدد الطلبة في الجلسة الواحدة لكل مراقب 16 (أي 4×4) حسب النموذج، وهو عدد ملائم لحجم شاشة المراقب حتى يتمكن من مشاهدة تصرفات الطلبة المتقدمين للامتحان عبر الكاميرات الخاصة بهم، ويمكنه تكبير شاشة الطالب عند اللزوم، كما يتم تسجيل الجلسات على خادم خاص لفترة محددة، ليتسنى للطلبة تقديم اعتراضاتهم، وللإدارة التأكد من حالات الغش إن لزم الأمر.

يبدأ الامتحان عند دخول الطالب وطلبه تقديم امتحان من خلال قسم الامتحانات (Quiz Module) على منصة Moodle، وبدلا من السماح له بالدخول مباشرة أو من خلال كلمة مرور، ينتقل الطلب إلى المراقب ويتم تشغيل كاميرته الخاصة، فيقارن الفيديو الخاص بالطالب بصورته المخزنة مسبقاً في ملف الطالب على المنصة، فإذا كان هو الطالب المعني، فإن المراقب يقبل الطلب، وعندها يتمكن الطالب من الدخول للامتحان.

عندئذ يتم تجميد شاشة الامتحان لدى الطالب بحيث لا يمكنه الدخول إلى أي تطبيق آخر غير شاشة الامتحان، وتغلق جميع المنافذ التي تتيح التواصل مع الآخرين أو التحكم عن بعد بجهاز الحاسوب الخاص بالممتحن عبر التطبيقات المتاحة، ويمكن للمراقب رصد جميع محاولات الغش من خلال بث مباشر للامتحان (video streaming).

عند رصد محاولة غش، يختار المراقب من قائمة معدة مسبقاً لمحاولات الغش المحتملة، لكل منها عقوبة ذات وزن محدد، فيختار المخالفة المطابقة ليصدرها النظام، فتظهر على شاشة الطالب على شكل رسالة تحذير تبين وقت المخالفة، ونوع محاولة الغش، وعقوبتها بشكل تفاعلي، وتخزن المخالفات في سجل الطالب على قاعدة بيانات خاصة. كما يظهر للطالب شريط مؤشر يبين النسبة المئوية التراكمية للغش (Cheating Indicator Bar)، فاذا تجاوزت هذه النسبة حداً تقرره سياسة المؤسسة التعليمية، يغلق الامتحان تلقائيا وترصد للطالب علامة "0"، وإلا فإنه يحسم نسبة الغش من علامة الطالب لذلك الامتحان، أو ما تقرره سياسة المؤسسة التعليمية.



النموذج الثاني: النظام الذكي للتوثيق الثنائي الحيوي للامتحانات البيتية "صبّاح"

Smart Approach for Bimodal Biometric Authentication in Home-exams (SABBAH)

يستند هذا النموذج إلى طرق الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، فتحل وحدة جديدة للتعرف على وجه مقدم الامتحان طيلة فترة الامتحان، وتحليل حركاته وإيماءاته وتصرفاته التي تترجم كمحاولات غش أثناء الامتحان بطريقة آلية. تستند إلى طريقتين حيويتين للتعرف على هوية مقدم الامتحان ومنع انتحال الشخصية بشكل مستمر طيلة فترة الامتحان، بصمة الاصبع المتصلة بالماوس تحت الإبهام، وديناميكية الضغط على لوحة المفاتيح العادية أو شاشة اللمس، بالإضافة إلى تحليل الفيديو من خلال طرق المعالجة الرقمية Digital Signal Processing.

في نفس الوقت، يتم تخزين جلسة الامتحان على خادم خاص ليطلع عليها المراقب بعد انتهاء الامتحان والتأكد من محاولات الغش التي لم يرصدها أثناء الجلسة، وتُحفظ في الأرشيف لفترة محددة لمراجعتها من قبل الإدارة خلال فترة الاعتراض قبل حذفها، للمحافظة على خصوصية الممتحنين. وكما ذكرنا في النموذج الأول، يتم كشف محاولات الغش أو انتحال الشخصية بشكل آلي من خلال الطرق الثلاثة أعلاه، وإظهارها للطالب من خلال الرسائل التحذيرية على شاشته، ومن خلال شريط مؤشر الغش.

وبعد انتهاء الامتحان، يقوم المراقب بتقديم تقريره حول الجلسة من خلال المنصة، ويقوم الحاسوب بتصحيح الأسئلة الموضوعية القابلة للتصحيح الآلي كالاختيار من متعدد، والصح والخطأ، والمقابلة بين عمودين، وتعبئة الفراغ، أما الأسئلة المقالية التي لا يمكن تصحيحها آلياً، فترسل للمدرس لتصحيحها يدوياً ورصد علامتها، ثم يقوم النظام بجمع علامات الامتحان تراكمياً ورصدها في نظام التسجيل.

ميزات نموذجي مراقبة الامتحانات البيتية الإلكترونية عن بعد:

1. إن عشوائية اختيار عينة الأسئلة من عدد كبير من الأسئلة وخلطها، تعتبر أول مرحلة من مراحل منع الغش، حيث تختلف الأسئلة من طالب لآخر.

2. منع انتحال الشخصية في الامتحانات الإلكترونية نهائياً بنسبة 100%.

3. فيما يخص بقية محاولات الغش، كفاءة تضاهي كفاءة المراقبة الصفّية أو أفضل قليلاً، إذا علمت أن حوالي %70 من الطلبة ممن قدموا امتحانات صفّيّة في إحدى الجامعات الأمريكية، كما أظهرت إحدى الدراسات، أقروا بأنهم غشوا في امتحان واحد على الأقل خلال فترة دراستهم، وأن 90% ممن أقروا بالغش لم يتم اكتشافهم.

4. تقليص كلفة تنظيم الامتحانات وإدارتها بشكل ملحوظ، ككلفة الورق والأحبار ومستحقات المراقبين، وخاصة في الجامعات التي تدفع للمراقبين مقابل مهمة المراقبة.

5. سرية تامة وعدم إمكانية تسريب الأسئلة أو الاطلاع عليها أثناء النقل أو التصوير وغيرها.

فمن من مؤسسات التعليم ستكون السباقة في تطبيق هذا النظام؟ ومتى؟ ربما هذا هو الوقت الملائم!