التحالف العراقي للتعليم والحملة العربية للتعليم للجميع: التعليم في خطر بسبب كورونا

وطن: عقدت الحملة العربية للتعليم للجميع – آكيا والتحالف العراقي للتعليم اجتماع موسع لأعضاء التحالف في العراق من خلال استخدام تقنية (Zoom) لمناقشة وضع التعليم تحت جائحة (كورونا) المستجدة في المحافظات العراقية.

الاجتماع ضم نشطاء مجتمع مدني وحقوقيون وأكاديميون عراقيون، أكدوا من خلال مداخلاتهم على خطورة الوضع الراهن، حيث أشاروا إلي أن الحدود العراقية مفتوحة، وهذا ضاعف من الأزمة وانتشار الاصابات،مما جعل الأولوية للتدخلات الصحية على حساب التعليم الذي أصبح بأخر سلم أولويات مع تفاقم الأوضاع.

واستعرضوا المعوقات والصعوبات التي تواجههم خاصة مع قلة عدد المنظمات المدنية العاملة في قطاع التعليم، وأفاد المشاركون أن هناك إشكاليات متعلقة بضعف التقنيات والمهارات في مجال التعلم عن بعد، حيث لا يمكن اعتماده كإستراتيجية بديلة للتعليم النظامي الرسمي.

كما أكد المشاركون في النقاش على أهمية بحث سبل تطبيق مبدأ (العدالة والمساواة) في تلقي الخدمات التعليمية، وفرص الوصول للاتصالات والانترنت من قبل الفئات الضعيفة كالأشخاص ذوي الإعاقة، وأكدوا أن هناك الكثير من المناطق الريفية والمحافظات العراقية التي لا يوجد فيها بنية تحتية للاتصالات، بالإضافة لعدم امتلاك كثير من الطلبة والمعلمين للمهارات التقنية التكنولوجية، وهذا الوضع يحرم آلاف الطلبة من فرصة التعلم.

من جهتها قدم رفعت الصباح سكرتير عام الحملة وطاقم سكرتاريا الحملة العربية للتعليم للجميع - آكيا إيجاز عن أهم التدخلات التي تخطط الحملة لتنفيذها على مستوي الائتلافات التربوية العربية، وان هناك محاولات من الحملة العربية للتعليم للجميع لحصر الاحتياجات ومعرفة واقع التعليم في المنطقة العربية في هذه الأزمة المستجدة، كما قدم طاقم الحملة شرح مفصل عن مقترح إطار عمل الحملة للحد من اضطرابات التعليم في ظل جانحة كورونا العالمية، والذي يشمل جهود قياس معايير الحد الأدنى من التعليم وقت الطوارئ في المنطقة العربية.



