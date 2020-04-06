بينيت لا ينفي سرقة الموساد معدات طبية من دول أخرى

وطن: لم ينفِ وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن يكون الموساد سرق معدّات طبيّة من دول أخرى، لمواجهة جائحة كورونا، بحسب تصريحات له في إذاعة الجيش ، صباح اليوم، الإثنين.

وعند سؤاله إن قام الموساد بسرقة معدّات، أجاب بينيت "ما هو مفهوم، لن أجيب عن هذا السؤال. نعمل جميعًا بصورة هجوميّة وذكيّة. هناك الكثير من الإبداع في تحويل الماكينات".

ونفّذ الموساد، خلال الأسبوعين الماضيين، "عملّيتين لإحضار معدّات طبيّة " من دول لا تقيم علاقات دبلوماسيّة مع إسرائيل، قيل إنها في المرّة الأولى دولة خليجيّة، لكن لم تعلن عن الدولة في العمليّة الثانية.

وقال مسؤولون إسرائيليّون لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، مؤخرًا، إن المعدّات التي أحضرها الموساد، في العملية الأولى، غير تلك المطلوبة لمكافحة كورونا، غير أنه شنّ عمليّة أخرى، يوم الإثنين الماضي لإحضار معدّات أخرى.

وأسفرت عمليّة الموساد الثانية عن إحضار 27 آلة تنفّس صناعي، و10 ملايين كمّامة جراحيّة، و25 ألف كمّامة من نوع N95.

كما أحضر الموساد في العمليّتين أكثر من 120 ألف "طقم طبي"، ونقل المراسل العسكريّ للقناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي أنّ عمليات الموساد ستستمرّ حتى الوصول إلى مليون.