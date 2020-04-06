محافظ الخليل يقرر اغلاق بلدة بني نعيم بالكامل

وطن: أعلن محافظ محافظة الخليل جبريل البكري عن اغلاق منطقة بني نعيم بالكامل.

ويشمل الاغلاق كافة المحلات التجارية والمداخل، بعد تسجيل 3 اصابات بفيروس كورونا بالبلدة.

وقال مهدي مرعب المتحدث الرسمي باسم مكتب محافظ الخليل ، انه وبناء على اخر التطورات والجهود المبذولة لمحاربة فايروس كورونا تم اغلاق بلدة بني نعيم اغلاق تام يشمل كافة المحلات التجارية والمداخل حماية للمواطنين من هذا الوباء داعيا الجميع الى الالتزام واتباع كافة التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص.