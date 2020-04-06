خالد بطراوي يكتب لوطن .. كي لا نصل الى مرحلة " الطب الحربي"

في علم الكوارث، هناك إجراءات تتخذ قبل وقوع الكارثة وأثناء وقوعها وبعد وقوعها، إلا في بعض حالات الوباء حيث يظهر فجأة ولا توجد مرحلة ما قبل وقوع الوباء، فما بالكم إذا كان إنتشار الوباء عالميا؟

في التقليل من مخاطر الزلازل، يكون لدينا مؤشرات مسبقة تتعلق بإقتراب وقوع الزلزال في منطقة ما، لذا تتخذ التدابير، وينطبق ذات الأمر عند قرب تدفق الحمم من بركان وعندا إقتراب الإعصار وعند الطوفان والفيضان الى حد ما.

الزلزال ينتهي في دقائق معدودات وكذلك الإعصار والبركان وغيرهما حيث تمتد فقط لأيام معدودة، أما الوباء فإنه يأخذ تسلسلا تصاعديا وتكاثرا عدديا ويخلف الكثير من الآثار والضحايا.

في حالتنا الحاضرة سميّ إنتشار فايروس كورونا بالجائحة التي توّصف على أنها وباء ينتشر بين البشر على مساحات كبيرة من الأرض إن لم يكن على "كل الأرض" ونحمد الله أنها لغاية الأن محصورة بين البشر ولم تنتشر بين الحيوانات وإلا سميت أيضا " جارفة"، ولكم أن تتصوروا الوضع عندما تكون " جائحة وجارفة".

فجأة، ودون مقدمات، ظهر هذا الفايروس، وإنتشر ليمتد وينتشر في كافة أرجاء المعمورة، ولم يكن له أية مقدمات و/او مؤشرات وبالتالي وجد العالم نفسه أمام هذا الوباء دون أن يكون لديه أي إستعداد لمواجهته ودون أن يكون هناك أية فحوصات علمية مسبقة تتعلق به.

في خضم إنتشار الفايروس، بدأ العلماء والأطباء وغيرهم في السعي "علميا" لمعرفة طبيعة هذا الفايروس، فقد شخّص أولا على أنه "فايروس" وليس " بكتيريا" وبالتالي جرى التعامل معه على أنه من فئة الفايروسات، وجرى تصنيفة على الأقل الى نوعين وتم تشخيص تجلياته من إرتفاع في درجة الحرارة وجفاف في الحلق وغيرها من الأعراض المرضية، وجرى تشخيص إنتشاره في الجهاز التنفسي للإنسان وليس في باقي الأعضاء، وجرى تحديد فترة الحضانة، وتم تحديد الخط العلاج بالنسبة للمصابين الذين قسموا الى فئات ثلاث ... ذوي الوضع الحرج والمتوسط والبسيط وفقا لعدة إعتبارات تتعلق بالسلامة البدنية والنفسية لكل إنسان وبالعمر الزمني وغيرها من الأمور.

من وجهة نظري، فإن البشرية قادرة على التعامل مع مرضى "فايروس كورونا"، لكن البشرية – حتى هذه اللحظة- غير قادرة وقف إنتشار الفايروس، لسببين الأول أن أعراض الفايروس لا تظهر على المريض إلا بعد إنقضاء فترة زمنية، وعليه، ( وهو السبب الثاني) يكون هذا المريض "القنبلة الموقوتة" قد خالط كثيرا من الناس وبالتالي إنتقل الفايروس من خلال هذه المخالطة. وإلى أن تطور البشرية طريقة للكشف السريع "بثوان" على ألانسان لمعرفة إن كان مصابا بفايروس كورونا أم لا، فسيبقى كل منا " قنبلة موقوتة" يهدد من حوله.

لذلك لجأت البشرية الى التقليل من المخالطة، من خلال إجراءات إتخذتها كل دولة بصورة منفردة وفقا لتطور إنتشار الفايروس في بلدها، تمثلت هذه الإجراءات في وقف حركة السفر والتنقل والسياحة عبر الحدود، وإتخاذ تدابير تحد من المخالطة داخل البلد، وقد أثمر ذلك كله بشكل إيجابي في الحد من إنتشار الوباء.

لكن الوباء ... الجائحة ... ما زال ينتشر ... ويلزم البشرية فترة ليست بالقصيرة للقضاء عليه، مع وجود إحتمال كبير لإنتشاره مجددا مستقبلا، لكن آنذاك تكون البشرية قد توصلت الى " الترياق"، ولنا في التاريخ البشري عبرة من أمراض وأوبئة فتكت بملايين من البشر كالكوليرا والطاعون والسل وغيرهم، لكنها حاليا إندثرت وسجلت في سفر التاريخ.

الى أين أريد أن أصل بالقارىء العزيز؟

الصراحة ... ليس أمامنا في هذه المرحلة بالذات إلا الحد من المخالطة بكل السبل المتاحة، أولها وأهمها وعي المواطن، وفي حالة وجود من لا يريد أن يرتقي بنفسه الى مستوى هذا الوعي والمسؤولية، فلا يوجد هنا محاباة أو تساهل، بل إجراءات رادعة قانونية.

في حالة تزايدت أعداد المصابين بفايروس كورونا على نحو – لا سمح الله – تخرج فيه الأمور عن السيطرة، عندها لا بد من ما يسمى في لغة الأطباء بـ " التدخل الجراحي" أو " الطب الحربي" في لغة العسكر.

لذا، ليس أمامنا إلا أن يشعر كل منا بعلو درجة المسؤولية الملقاة على عاتقه، ليس فقط بالتزامه بالتعليمات والاجراءات، وإنما بتوعية غيره بضرورة الالتزام وبمناهضة أي خرق يتم، وذلك دون حرج أو خجل من هذا أو ذاك.

المشوار طويل ... بل طويل جدا ... والحرب مع فايروس كورونا كما يقول الشيخ إمام " لسه في أول السكة".