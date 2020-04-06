تسجيل 15 إصابات جديدة بفيروس كورونا

رام الله - وطن: أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع عدد اصابات اليوم إلى 15، والحصيلة الاجمالية إلى 252.

وأضاف ملحم في بيان صحفي، صباح اليوم الاثنين، أن الإصابات الـ15 توزعت على مناطق: بدو شمال غرب القدس إصابة واحدة، وقرية الجديرة شمال غرب القدس 6 إصابات، وقرية قطنة شمال غرب القدس 4 إصابات، وبلدة بني نعيم بمحافظة الخليل 3 إصابات، وقرية خربة ابو فلاح بمحافظة رام الله والبيرة إصابة واحدة .

وكان مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة، اعلن صباح اليوم عن تسجيل 9 إصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

واوضح الشخرة في الايجاز الصحفي الصباحي اليوم الاثنين، أن الاصابات سجلت لعائلتين في قريتي بدو وقطنة.

واوضح الشخرة انه "حسب الدراسات التي نقوم بها لدينا مصابين من العينات العشوائية على مستوى الضفة. ونقوم بالترتيب لتوسيع المسح العشواي في غزة والقدس".

واوضح "حتى اللحظة جميع المصابين بحالة جيدة ما عدا 4 حالات في مستشفى تشافيز وبيت لحم دخلوا العناية، حالتهم صباحا كانت مستقرة لكنهم في العناية"، مضيفاً "اجريت بعض الفحوصات على المصابين سابقا في مستشفى هوغو تشافيز وطولكرم لدينا 12 مصابا عيناتهم في طور التعافي بانتظار فحصهم الثالث."