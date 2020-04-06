51 وفاة و8611 إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 51، والإصابات إلى 8611 إصابة، منها 141 بحالة خطيرة.

ووفقًا للمعطيات، فإن حالة 7643 مصابا توصف بالطفيفة، في حين توصف حالة 191 بالمتوسطة، ويرقد في المستشفيات 763 مصابا، بينما يخضع 5279 للعلاج المنزلي و875 للعلاج في الفنادق.

وبحسب وزارة الصحّة الصحة، فإنّ ثلاثة من بين المتوفين خلال اليوم الأخير مسنّون كانوا يخضعون للعلاج في المستشفيات، وهم مسنّة (96 عامًا) ومسنّ (80 عامًا) ورجل (60 عامًا).