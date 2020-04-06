غزة: الكشف عن جريمة قتل مواطن لأخيه شنقا

وطن: كشفت الأجهزة الأمينة في رفح عن قضية مقتل المواطن (خ، ح) 28 عاماً، شنقاً مساء الأحد في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال المقدم مجدي عبد العال مدير فرع رفح بالمباحث العامة، بأنه تم إلقاء القبض على الجاني وهو (س، ح) 33 عاماً، وهو شقيق المجني عليه، وذلك بعد أقل من ساعة من وقوع الجريمة.

وأضاف عبد العال، أن التحقيقات الأولية أظهرت إقدام الجاني على شنق شقيقه؛ على خلفية خلافات عائلية.

وأوضح أنه سيتم إحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.