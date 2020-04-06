ترامب يعلن الطوارئ في 50 ولاية أمريكية

وطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالجد ترامب اليوم الإثنين عن الموافقة على اعتماد إعلان حالة الطوارئ في 50 ولاية أمريكية.

وحذر الرئيس الأمريكي من أن البلاد ستشهد ذروة تفشي فيروس كوورنا خلال الأيام القادمة.

وكشف عن" إجراء 1.5مليون اختبار على فيروس كورونا في الولايات المتحدة".

وأشار ترامب إلى أنه "خلال يومين سنكون قد نشرنا 3 آلاف من الطواقم الطبية في ولاية نيو جيرسي ومناطق أخرى".

وأكد نشر أجهزة تنفس صناعي وتوزيع الكمامات الطبية على العديد من الولايات الأمريكية.

وقال إن "تفشي فيروس كورونا في ولاية نيويورك كان مفاجئا وغير متوقع"، مشيرا إلى أن انخفاض نسبة الوفيات هناك بداية مبشرة وإيجابية.