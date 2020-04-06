بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا في المستشفى بعد عشرة أيام من إصابته

وطن: نُقل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى المستشفى بعد عشرة أيام من إصابته بفيروس كورونا، حسبما أعلنت الحكومة البريطانية.

وقالت متحدثة باسم الحكومة إن جونسون "ما زال يعاني من استمرار أعراض كورونا بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة".

ووُصف نقل جونسون إلى المستشفى بأنه "خطوة احترازية" تم اتخاذها بناء على نصيحة الطبيب.

وما زال جونسون يباشر مهام منصبه، لكن من المتوقع أن يرأس وزير الخارجية اجتماعا للحكومة بشأن انتشار الفيروس صباح الاثنين.