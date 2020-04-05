الاحتلال يفرض مخالفات على المصلين في مسجد الدعوة ببيت حنينا

وطن: اقتحمت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، مساء الأحد، مسجد الدعوة في بيت حنينا شمال القدس المحتلة، وفرضت على كل مصل دفع مخالفة مالية بقيمة 500 شيكل، والمؤذن 5 آلاف شيكل.

وذكر شهود عيان انهم تفاجئوا في الركعة الثانية من صلاة العشاء باقتحام شرطة الاحتلال المسجد واغلاقها جميع ابوابه.

واضافوا ان شرطة الاحتلال فرضت على كل مصل دفع مخالفة مالية بقيمة 500 شيكل، عند الانتهاء من صلاة العشاء، فيما فرضت على المؤذن مخالفة بقيمة 5 آلاف شيكل.

وكانت دوريات شرطة الاحتلال حاصرت مسجد الدعوة في بيت حنينا، من جميع الجهات، عقب توافد عشرات المصلين إليه لأداء صلاة العشاء.