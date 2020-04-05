المحافظ بيت لحم يضع بقية الفنادق في المدينة تحت تصرف وزارة الصحة

وطن: قال محافظ بيت لحم كامل حميد: إنه بناء على تمديد حالة الطوارئ وبسبب استمرار المخاطر المحدقة ومنعا لتفشي وباء فيروس كورونا، فقد تقرر وضع بقية الفنادق تحت تصرف وزارة الصحة في بيت لحم.

وأضاف حميد، اليوم الأحد، انه سيصار الى تشكيل لجنة عليا مكونة من وزارة الصحة، ووزارة السياحة والآثار، وجمعية الفنادق، والبلدية المختصة ، وضابط برتبة سامية مهمتها وضع الآليات والضوابط والاحتياجات وتوفير الإمكانيات من اجل تقديم الخدمات وغيرها لأبناء المحافظة .