السياحة والآثار تعتمد خطة طوارئ لحماية المواقع الأثرية في فلسطين

وطن: أقرت وزارة السياحة والآثار خطة كاملة لحماية المواقع الأثرية الفلسطينية وحمايتها من النهب والتدمير أثناء ازمة كورونا الراهنة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، الى أنها قامت بإعداد هذه الخطة والتي تركز في غالبية مراحلها على العمل الميداني المتواصل لموظفي الآثار وشرطة السياحة والآثار وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى والهيئات المحلية، حيث شكلت مجموعة من الفرق لهذه الغاية وفي كافة المحافظات وتولى مدير حماية الآثار الإشراف على آلية تنظيم العمل والتنسيق مع الشرطة في كافة القضايا.

وقالت إنه تم تقسيم كل محافظة الى عدة مناطق تقوم طواقم الآثار بالعمل على متابعة المواقع الأثرية الموجودة في هذه المناطق وزيارتها باستمرار وتوثيق الاعتداءات ان حدثت، وذلك وفق تنسيق مباشر وكبير مع شرطة السياحة والآثار والتي يتواجد ضباطها وافرادها دائما في الميدان لدعم موظفي الآثار وحمايتهم واتخاذ الاجراءات بحق المخالفين.

وأكدت ان الأيام الماضية أظهرت مدى حرص شعبنا للحفاظ على تراثه من خلال التعاون مع فرق الوزارة العاملة في الميدان، وبالتالي فان الوزارة تدعو أبناء شعبنا الغيورين على تاريخهم وارثهم الحضاري بضرورة الابلاغ عن اي حالة نهب او تدمير او سرقة للتراث الوطني الفلسطيني في اي موقع وبكافة محافظات الوطن.

وأشارت الوزارة الى ان مكاتب حماية الآثار في المحافظات تعمل على مدار الساعة وهي جاهزة لمتابعة اي قضية على الفور.