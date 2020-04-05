6 إصابات جديدة بكورونا في بيتونيا

وطن: أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم بتسجيل "6" إصابات جديدة في بلدة "بيتونيا" غرب رام الله، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في فلسطين إلى 234.

وأضاف المتحدث في بيان صدر عنه مساء اليوم الأحد أن الحالات الست هي لزوجة وأبناء مصاب سبق أن سجلت إصابته يوم أمس السبت، بسبب مخالطته أحد العمال المصابين.

وأشار المتحدث إلى أن أربعة من بين المصابين هم أطفال تتراوح أعمارهم ما بين "3- 15" عاماً، إضافة إلى شاب يبلغ من العمر" 18" عاماً ووالدتهم "35"عاماً.

وكانت محافظ مُحافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، أصدرت مساء اليوم قراراً بإغلاق البلدة بشكل كامل، بعد تزايد الإصابات فيها نتيجة المخالطة.

وترتفع بذلك الإصابات المسجلة منذ صباح اليوم في فلسطين حتى الآن إلى "17 "إصابة، تتوزع على النحو التالي:" 7 " إصابات في بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة، وإصابة واحدة في تقوع شرق بيت لحم، وإصابة واحدة في أرطاس جنوب بيت لحم، و"3 " إصابات في رافات قضاء القدس، وإصابة واحدة في كفر عقب، وإصابة واحدة في الجديرة، وإصابتان في قطنة شمال غرب القدس، وإصابة واحدة في برطعة بمحافظة جنين.