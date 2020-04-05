جنين: الشرطة تضبط 8 مركبات وتغلق صالونا وكسارة وتقبض على 12 شخصا

وطن: ضبطت الشرطة اليوم الأحد، أربعة مركبات إنشائية، ومثلها مركبات عادية أخرى، وأغلقت كسارة وصالونا للحلاقة، وألقت القبض على 12 شخصا، وذلك لعدم التزامهم بحالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات من شرطة المحافظة نظمت جولات تفقدية في المدينة وريفها للتأكد من ضمان تنفيذ التعليمات وقرارات رئاسة الوزراء والمحافظ الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.