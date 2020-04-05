اتلاف مضبوطات من الأثاث المستخدم القادم من دولة الاحتلال في الخليل

وطن: أتلفت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وبلدية دورا مساء اليوم الأحد، أثاثا مستخدما قادما من دولة الاحتلال، خشية تفشي فيروس كورونا عبر هذه السلع.

وقال شهود ان الأجهزة الأمنية الفلسطينية العاملة في بلدة دورا جنوب الخليل (الأمن الوقائي، والضابطة الجمركية، والدفاع المدني) وبالتعاون مع البلدية، أتلفت مجموعة من الاثاث والأجهزة الكهربائية المستخدمة القادمة من اسرائيل بواسطة تجار فلسطينيين خلافا لقرار وزير الاقتصاد الوطني الذي يقضي بمنع إدخال السلع والمواد المستعملة الإسرائيلية الى السوق الفلسطينية، حرصا على سلامة المواطن وحمايته من انتقال فيروس كورونا عبر هذه السلع.

تجدر الإشارة الى أن محافظ الخليل كان قد أصدر تعميما يمنع ادخال البضائع المستعملة لمحافظة الخليل وذلك تحت طائلة المسؤولية.