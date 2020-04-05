إصابتان جديدتان بفيروس كورونا يرفع مجمل الإصابات لـ228

وطن: أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، اليوم الأحد، تسجيل حالتين جديدتين أحداهما لفتاة عشرينية في قرية أرطاس، والأخرى لحالة عشوائية من منطقة تقوع جنوب بيت لحم.

وأضاف ملحم خلال الإيجاز المسائي اليوم، أنه بتسجيل الحالتين يرتفع مجمل الإصابات إلى 228.

وكشف ملحم، أنّ رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية هاتف، قبل أيام، رئيس الوزراء محمد اشتية، داعياً لخطوات جادة من أجل استعادة الوحدة، ومشيداً بأداء الحكومة في مواجهة كورونا، وأرسل تحياته للرئيس محمود عباس.

يتبع...