الجبهة الشعبية تنعي المناضلة التقدميّة التركية "هيلان بولاك"

وطن: نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى أحرار العالم الفنانة والمناضلة التقدمية التركية "هيلان بولاك" البالغة من العمر 28 عاما، والتي توفيت، أول أمس الجمعة، عقب خوضها إضرابا مفتوحا عن الطعام طيلة 288 يومًا داخل السجون التركية، احتجاجاً على سياسات النظام القمعية ضد رفاقها في الفرقة الموسيقية.

وتقدمت الجبهة في بيان لها من الرفاق في جبهة التحرير الشعبية الثورية ومن عموم القوى اليسارية التركية بخالص العزاء، برحيل المناضلة والفنانة التقدمية.

وقالت الجبهة في بيانها: إن " الفنانة بولاك مثلت صوتا ثوريا مبدئيا أصيلاً ضد سياسات الملاحقة والقمع والاعتقالات السياسية وتكميم الأفواه للمعارضين، حيث سخرت أغانيها الثورية في خدمة تحقيق العدالة والحرية، وانتصارًا للقيم الإنسانية والحق في التعبير، ولذلك تعرضت للاعتقال أكثر من مرة والمنع من الغناء، وفرقتها الموسيقية الملتزمة للملاحقات البوليسية التركية، والاعتقالات والمداهمات وإغلاق المركز الثقافي التابع للفرقة".

وأشارت الجبهة الشعبية إلى أن الوفاء للمناضلة التقدمية الراحلة، يجب أن يشكّل فرصة لأحرار العالم ولكل الطبقات الشعبية الكادحة والمثقفة، لاستمرار النضال من أجل تحرير الإنسانية من كل مظاهر الدكتاتورية والقمع والاستبداد، واستبدالها بقيم العدالة الاجتماعية والمساواة والحريات.