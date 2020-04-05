الشرطة: اعتقال 12 وضبط 48 مركبة لعدم الالتزام بالطوارئ بالخليل وجنين

وطن: أعلنت الشرطة الفلسطينية يوم الأحد عن ضبط 40 مركبة لعدم التزام أصحابها بإجراءات الطوارئ بالخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الشرطة في بيان لها أنه وخلال عمل دوريات الشرطة والأجهزة الأمنية في شوارع محافظة الخليل تطبيقا لقانون الطوارئ بتقييد حركة المواطنين بهدف الحفاظ على حياتهم وسلامتهم ومنعا لانتشار فايروس كورونا، تم ضبط 40 مركبة لعدم التزام أصحابها بإجراءات الطوارئ.

وأضافت أن "عملية الحجز هذه تمت من قبل شرطة المرور ولمدة 15 يوماً اداريا واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب هذه المركبات وذلك لعدم التزامهم بإجراءات قانون حالة الطوارئ وتقييد الحركة التي تم الإعلان عنها من قبل محافظ محافظة الخليل".

وحذرت الشرطة كافة المواطنين من عدم الالتزام بحالة تقييد الحركة تطبيقا لقانون الطوارئ المعلن عنه وذلك من أجل الحفاظ على حياتهم وسلامتهم.

في السياق، ضبطت الشرطة في جنين شمال الضفة أربعة مركبات إنشائية وأربعة مركبات أخرى وأغلقت صالون حلاقة وكسارة وألقت القبض على (12) شخصًا لعدم التزامهم بحالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الشرطة أنها نظمت دوريات في جنين وريفها على صالات الأفراح والصالات الرياضية ومحال الحلويات والكوفي شوبات والتجمعات الشبابية والمحال التجارية والمصانع والمؤسسات العاملة في المدينة والمحافظة للتأكد من ضمان تنفيذها لتعليمات وقرارات رئاسة الوزراء وعطوفة المحافظ الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.

وبينت أنه تخلل ذلك ضبط أربعة مركبات إنشائية وأربعة مركبات أخرى وإغلاق صالون للحلاقة وكسارة وإلقاء القبض على 12 شخصًا كان منهم ستة من أصحاب البسطات وذلك لعدم التزامهم جميعاً بحالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا.