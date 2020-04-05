مصادر لـوطن: صندوق الاستثمار يحول 10 ملايين دولار للخزينة الفلسطينية

وطن: علمت وطن من مصادر مطلعة، قيام صندوق الاستثمار الفلسطيني بتحويل 10 ملايين دولار للخزينة الفلسطينية.

وبحسب ما أبلغت مصادر حكومية، وطن، فإن المبلغ المحول يمثل حصة من أرباح الصندوق عن عام 2019، ولتوفير السيولة للحكومة الفلسطينية التي تواجه جائحة كورونا.

وصندوق الاستثمار الفلسطيني، الذي تأسس عام 2003، هو شركة مساهمة عامة مسجل لدى وزارة الاقتصاد الوطني؛ وهو المستثمر الرئيس في قطاع الطاقة المتجددة، وقطاعات الزراعية، والبنية التحتية، والعقارات، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال في فلسطين، كما يقود عدداً من البرامج التي تستهدف تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ استفاد منها حتى اللحظة أكثر من 4400 منشآه عاملة في فلسطين، بما في القدس بالإضافة إلى مخيمات اللجوء في لبنان.

وكان الصندوق قد بادر إلى وضع عددٍ من منشآته تحت تصرف جهات الاختصاص لاستخدامها كمراكز للحجر الصحي مثل فندق جراند بارك رام الله، وفنادق المشتل في غزة وقصر جاسر في بيت لحم مع شركائه، ولمبيت الطواقم الطبية مثل فندق نيو كابيتول في مدينة القدس.

ويشغل صندوق الاستثمار الفلسطيني موقعاً استثنائياً لإنشاء مشاريع التنمية في مجموعة متنوعة من القطاعات الهامة والمشاركة في الاستثمار فيها.

وتواجه الحكومة الفلسطينية، إيرادات مالية متراجعة اعتبارا من الشهر الجاري، متأثرة بإغلاق غالبية المرافق المحلية، التي أثرت على الإنتاج والاستهلاك، وتعطل العجلة الاقتصادية.

وفيما لم يفصح صندوق الاستثمار عن صافي أرباحه المسجلة في 2019، إلا أن أرباحه الصافية المعلنة في 2018 بلغت 21.2 مليون دولار، بحسب التقرير السنوي له.