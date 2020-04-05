بينيت: يجب نقل مسؤولية مكافحة كورونا للجيش.. نحن في حرب بيولوجية!

وطن: قال وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، إنه "يجب نقل مسؤولية مكافحة فيروس كورونا في إسرائيل إلى وزارته".

وعلّل بينيت ذلك في مقابلة أجرتها معه "القناة 12" الإسرائيلية، قائلاً: "الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن يعرفان المهمة، نحن في حرب بيولوجية خطيرة ضد الطبيعة".

وأضاف بينيت أنه "لا يوجد انتقادات لنا على وزارة الصحة، نريد لنظام فحوصات كورونا أن ينجح"، معتبراً انه لتلك الأسباب "يجب نقل المسؤولية إلى الجيش الإسرائيلي قبل شهر".

وتابع: "أرغب في توظيف كيانات خاصة وشركات تكنولوجية كبيرة. كلنا نحاول المساعدة، وإذا أردنا أن نكون قادرين على التعامل، وعلى فتح الاقتصاد الإسرائيلي، يجب أن ننقل كل المسؤولية إلى الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية".

وحول وظيفة ودور وزارة الصحة الإسرائيلية قال بينيت إنه "يجب تحديد دور وزارة الصحة برسم السياسة العامة، لكنها ليست هيئة تنفيذية".

ويدور صراع خفي وراء الكواليس في الحكومة الإسرائيلية بين وزارتي الأمن والصحة، على من يُشرف ويقود المعركة ضد كورونا.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت مساء أمس السبت، عن تسجيل وفاة 46 حالة بفيروس كورونا، وارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 8018، منهم 127 يتنفسون اصطناعياً بواسطة الأجهزة، وليس بقواهم الذاتية.

وتشير هذه الأرقام إلى زيادة بنسبة 10% من الذين لا يتنفسون بقواهم الذاتية، و10% في عدد المرضى الذين وصفت حالتهم بالخطيرة.

(الميادين)