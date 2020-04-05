أكثر من مليون و200 ألف مصاب بكورونا في العالم

وطن: تظهر آخر الأرقام والاحصاءات حتى اليوم الأحد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم مليون و200 ألف مصاب، وتسجيل نحو 65 ألف حالة وفاة في مختلف بلدان العالم.

وأظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، حيث بلغ 311 ألف مصاب، وهو أكثر من ربع عدد المصابين بكورونا في العالم أجمع، فيما بلغ عدد الوفيات فيها 8488 شخصا حتى الآن.

وتتصدر إيطاليا قائمة الدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات، حيث توفي هناك أكثر 15300 شخص، وتم تسجيل 126 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتليها فرنسا حيث سجلت أكثر من 7500 حالة وفاة وأكثر من 90 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وفي المرتبة الرابعة سجلت بريطانيا أكثر من 4300 حالة وفاة وأكثر من 42 ألف إصابة، تليها إيران بأكثر من 3200 حالة وفاة ونحو 56 ألف إصابة.

ويظهر التغير التصاعدي المستمر في الاحصاءات والأرقام، ارتفاعا سريعا في عدد الوفيات والإصابات وفي انتشار الفيروس، الذي تفشى في 181 بلد ومنطقة في العالم.

وفي ظل هذه التطورات توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن يموت عدد كبير من الأمريكيين بسبب الفيروس، خاصة بعد تجاوز عدد المصابين في الولايات المتحدة بالفيروس 300 ألف شخص.

المصدر: RT + جامعة جونز هوبكنز