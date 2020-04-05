باستثناء الصحة وحافلات نقل العمال ولجان الطوارئ.. تجميد تصاريح كافة القطاعات في سلفيت حتى الاربعاء

رام الله- وطن: قرر محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، تجميد صلاحية كافة التصاريح الممنوحة لمختلف القطاعات بالمحافظة، حتى الثامن من شهر أبريل الجاري.

جاء ذلك بعد جلسة ضمت مدراء الأجهزة الأمنية، على ضوء توقع وصول أعداد كبيرة من العمال من الداخل،.

ويستمر التجميد ابتداء من الساعة 12 ظهر الاحد، ولغاية صباح الاربعاء القادم، ويستثنى منه قطاع الصحة والصيدلة، ولجان الطوارئ والإسناد، والسيارات والحافلات المخصصة لنقل العمال، وفق خطة فريق الطوارئ.

وتقرر أن تفتح المحال التجارية التموينية فقط من العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء، أما المخابز فتفتح من الصباح الباكر حتى الخامسة مساء، وكذلك تفتح الصيدليات كالمعتاد.

وسيتم وقف عمل مكاتب التاكسي خلال الفترة المذكورة، وستقوم لجان الطوارئ والإسناد بإيصال كافة مستلزمات المواطنين مجانا.

ويحظر إدخال كافة الأدوات والملابس المستخدمة والأثاث المستعمل من داخل الخط الأخضر أو المستعمرات إلى محافظة سلفيت.

وقرر المحافظ تشديد الإجراءات الأمنية لمنع دخول العمال إلى المستعمرات أو إلى الخط الأخضر، وتقديم كل من يتم اعتقاله منهم للقضاء.

كما قرر التشديد بأعلى مستوى بموضوع الالتزام بالحجر لمن يطلب منهم ذلك، مع التأكيد على التزام كافة العمال العائدين بالحجر، حيث سيتم إخضاع أي مخترق على هذا الصعيد للعقوبات الصارمة.

ودعا تجار المواد التموينية وأصحاب المصالح المختلفة والمواطنين لأخذ الاحتياطات اللازمة والتزود بالمواد الضرورية قبل الموعد المعلن، والالتزام بقرار تقييد الحركة تحت طائلة المسؤولية.