كورونا: 80 حالة مؤكدة جديدة و25 وفاة بالجزائر

وطن: كشف الناطق الرسمي الجزائري للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, جمال فورار، اليوم السبت، عن تسجيل 80 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر ليرتفع العدد الاجمالي الى 1.251 حالة مؤكدة, إضافة إلى 25 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات 130 حالة.

يأتي ذلك في وقت اعلن فيه عن توسيع إجراء الحجر الجزئي إلى كافة ولايات البلاد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح فورار خلال الندوة الصحفية اليومية المخصصة لتطور جائحة فيروس كورونا، أن الـ 1.251 حالة مؤكدة سُجلت على مستوى 43 ولاية في حين سُجلت الوفيات بـ 27 ولاية.

كما أبرز ذات المتحدث أن 50 بالمئة من الوفيات كانت بولايتي البليدة (34 حالة) والجزائر العاصمة (32 حالة).

وأضاف الناطق الرسمي باسم اللجنة أن 721 شخصا من بين المرضى من جنس ذكر بينما يبلغ عدد المصابات 530.