إعلام عبري: إغلاق كامل محتمل في بيت حنينا وبيت صفافا بالقدس المحتلة جراء تفشي كورونا

وطن: ذكرت القناة الأولى العبرية، أنّ وزارة الصحة الإسرائيلية أبلغت مسؤلين كبار في "بلدية القدس" التابعة للاحتلال، عن "اعداد مرتفعة وغير مصرح بها" من الإصابة بفايروس الكورونا في بلدتي بيت حنينا وبيت صفافا في القدس المحتلة، بالاضافة الى 3 أحياء متدينة في المدينة (مئاه شعريم، جيؤلاه، هار نوف).

وأضافت القناة، أنه من المحتمل في الايام القليلة القادمة أن تشدد "إسرائيل" الإغلاق على هذه البلدات، وتمنع الدخول أو الخروج منها، كما فعلت في مدينة "بني براك" التي يسكنها المتعصبون اليهود.

وأفادت الصحة الإسرائيلية، بارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 7851 بينهم 126 بحالة خطيرة.

ودفع التسارع في ارتفاع عدد حالات كورونا في إسرائيل الى زيادة تشديد القيود، ولا سيما على المجتمعات اليهودية المتدينة، التي كانت ترفض الانصياع لتعليمات وزارة الصحة بالبقاء في المنازل وعدم التجمع.

وفي وقت سابق قالت حكومة الاحتلال يوم الخميس الماضي، إن الجيش سيجلي السكان المسنين بشكل جماعي من بلدة يهودية يسكها متدينون (حريديم)، شهدت تفشيا واسع النطاق لفيروس كورونا.

وسيتم نقل نحو 4500 شخص ممن تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر من بلدة بني براك بالقرب من تل أبيب، وسيتم عزلهم في فنادق صغيرة يتولى الجيش إدارتها.