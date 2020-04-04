تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قصرة قضاء نابلس

وطن: أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشابة عشرينية من قصرة قضاء نابلس، ما يرفع حصيلة إصابات اليوم إلى "23" إصابة، ومجمل الإصابات إلى" 217" إصابة.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي صدر عنه مساء اليوم السبت مشيرا إلى أن الإصابة الجديدة لشابة (22 عاما) من قصرة قضاء نابلس، ونقلت إليها العدوى من زوجها الذي سجلت إصابته يوم أمس، وقد جرى نقلها إلى الحجر الصحي في مركز الثريا بمدينة نابلس.

وأشار المتحدث إلى أن " 3" إصابات سُجلت في بيتونيا وإصابة واحدة في قراوة بني زيد بمحافظة رام الله والبيرة، و4 إصابات في قطنة وإصابة واحدة في الجديرة وإصابة واحدة في بيت عنان شمال غرب القدس، وإصابتان في مخيم طولكرم، وإصابتان في صوريف، وإصابتان في حلحول، وإصابة واحدة في سعير وإصابة واحدة في يطا جنوب الخليل، و4 إصابات في ارطاس جنوب بيت لحم.