الأردن تلجأ لطائرات "درونز" لمراقبة حظر التجول

وطن: لجأت الأردن، اليوم السبت للطائرات بدون طيار لمراقبة حظر التجوّل، المفروض على كافة محافظاتها.

وأعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كرونا في الأردن إلى (323) حالة بعد تسجيل 13 حالة جديدة، مُعلنًا "تسجيل 16 حالة شفاء، وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات، 323 إصابة، و74 حالة شفاء، و5 وفيات".

من جهته، قال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، إنّ "الحظر الشامل من الممكن أن يتكرر بحسب أعداد الاصابات وتطورات الأوضاع في الأردن"، موضحًا أنّ "العديد من الملاحظات وردت للحكومة حول عدم الالتزام بحظر التجول الشامل في بعض القرى في المحافظات".

وفي تصريحٍ له، نوّه العضايلة أنّ "القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ستقوم بمراقبة الالتزام بحظر التجول من خلال طائرات دون طيار "درونز" وكاميرات المراقبة، واتخاذ الاجراءات بحق المخالفين".