الشرطة تعقِّم 4 بلدات وتغلق محلات مخالفة وتؤمن عودة عمال في ضواحي القدس

وطن: نفذت الشرطة، اليوم السبت، حملة تعقيم وتطهير للوقاية من فيروس كورونا في بلدات بيت عنان، وبدو، وقطنة والقبيبة، ومخيم قلنديا، وكفر عقب، وأغلقت محلات تجارية مخالفة، وأمّنت عودة العمال من مقر الطب الوقائي إلى منازلهم في ضواحي القدس المحتلة .

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن مديرية شرطة ضواحي القدس، وضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها لفرض النظام والقانون وتعزيز الالتزام بالحجر المنزلي للمواطنين، والالتزام بإغلاق المحلات التجارية المخالفة.

وأضافت أنه بالتعاون مع مجلس الخدمات المشترك في بلدات شمال غرب القدس ترافقها قوة من مركز شرطة بدو، نظمت حملة تعقيم وتطهير في شوارع ومنازل المصابين الجدد بفيروس كورونا في بلدات بيت عنان، وبدو، وقطنة والقبيبة وكذلك مخيم قلنديا وكفر عقب بالتعاون مع إدارة الحراسات، وتم إغلاق محلات تجارية بسبب مخالفتها لقرار الحكومة وضمن حالة الطوارئ القاضي بفتح المحلات التجارية من العاشرة وحتى الخامسة مساء، بحضور رؤساء بلديات بدو وبيت عنان والقبيبة.

وأضافت أن دوريات شرطة تابعة لمركز شرطة بدو أمّنت حافلة تقل عمال من مقر الطب الوقائي والحجر في بلدة بير نبالا بعد إجراء الفحص والتأكد بأن النتائج جميعها وبحمد الله سلبية تمت مرافقتهم إلى منازلهم في بلدة قطنة للالتزام بالحجر المنزلي مدة 14 يوما.