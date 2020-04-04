صحة غزة: تعافي 5 حالات من فيروس كورونا

وطن: أعلن الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد 19" إلى 5 حالات في حين كانت الحالة الصحية لبقية المصابين مستقرة وجيدة في مركز الحجر الصحي بمعبر رفح.

وقال القدرة في الإيجاز المسائي الذي ينظمه مركز الإعلام والمعلومات الحكومي إن الطواقم الفنية كثفت سحب وفحص العينات للحالات المشتبهة وكانت معظم النتائج سلبية ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة حتى الآن.

وأشار إلى استمرار إغلاق المعابر الحدودية الخاصة بالأفراد وأي عائد سيتم حجره صحياً 21 يوماً قابلة للزيادة وفقاً لتقديرات وزارة الصحة، مضيفاً: "ما تم إرساله من رام الله هو 1500 أنبوب لسحب العينات تقدر بـ 4000 دولار ولا يمكن الاستفادة منها دون ارسال مواد الفحص المرتبطة بها".

واستكمل القدرة قائلاً: "الطواقم الطبية تتابع صحياً 1897 مستضافاً داخل 27 مركز للحجر الصحي وجميعهم بصحة جيدة"، مشيراً إلى أن60% من مستضافي مراكز الحجر الصحي يتلقون رعاية طبية مباشرة في الفنادق والمراكز الصحية والمستشفيات".

وتابع قائلاً: "مواد فحص فيروس كورونا شحيحة وسنفقد قدرتنا على الفحص في غزة خلال بضعة أيام ونطالب الجهات المعنية بإرسال كميات كافية منها".

في السياق ذاته، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم أن شهر مارس/آذار سجل انخفاضاً في معدل الجرية، مشدداً على توفر السلع الأساسية.

وأضاف البزم: "نؤكد استمرار قرار إغلاق صالات الأفراح والاستراحات البحرية ومنع التجمعات"، مستطرداً: " وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية تراجع إجراءاتها الاحترازية أولاً بأول لتحصين المجتمع من جائحة كورونا".