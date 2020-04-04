تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا يرفع الحصيلة إلى 216

رام الله-وطن: أعلنت وزارة الصحة، تشخيص 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، يرفع مجمل الاصابات لهذا اليوم حتى الآن 22، وليرتفع العدد الاجمالي للإصابات في الأراضي الفلسطينية إلى 216 إصابة .

وأوضح مدير عام الرعاية الصحية الأولية، كمال الشخرة، خلال الإيجاز المسائي السبت، أن الإصابات الجديدة تم تسجيل أربع منها في قرية ارطاس جنوب بيت لحم، وحالتين في قريتي الجديرة وقطنة شمال غرب القدس.

وأوضح الشخرة، أن الحالات جميعا الست كانت نتائجها قبل أيام سلبية وأصبحت إيجابية.

وقال إن عودة العمال من أراضي الـ48 والمستعمرات يسبب لنا ارباكا كبيرا، مشيرا إلى انه في الوقت الذي التزمت فيه بيت لحم بالحجر الصحي ولم تسجل أي إصابات جديدة، سجلت اصابات جديدة في قرية أرطاس نتيجة المخالطة مع العمال العائدين من اماكن عملهم في الـ48 والمستعمرات.

من جهته حذّر الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، من أسماهم بـ"وكلاء كورونا" الذين يجلبون الأثاث الإسرائيلي المستعمل ويبيعونه في الأراضي الفلسطينية دون أخذهم بعين الاعتبار إمكانية نقل العدوى.

وردا على سؤال حول منع العاملات في رياض الاطفال من العودة إلى عملهن، قال ملحم "يجب ان يتلقين رواتبهن كما يتلقى كل العاملين في القطاع الخاص رواتبهم، والحكومة لن تتخلى عن القطاع الخاص، وستعمل بأقصى ما لديها للعبور من هذه المحنة".

مؤكداً أن الاحتلال يسعى لنشر كورونا بتجريف الحواجز التي وضعتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية لكسر دوائر انتشار كورونا، كما سمح للمستوطنيين والجنود بتلويث الصرافات الآلية والمركبات الفلسطينية، ما يجري مؤامرة حقيقة تمارس ضد شـــــعبنا لنشر هذا الوباء.