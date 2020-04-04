اعتقال شخص حاول تهريب 6 آلاف طبق بيض إلى مستوطنة "معالي ادوميم"

وطن: افشلت وزارة الاقتصاد الوطني، وجهاز المخابرات العامة، بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية، والضابطة الجمركية، محاولة تهريب 6 آلاف طبق بيض، من بلدة العيزارية الى مستوطنة "معالي ادوميم".

وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي، اليوم السبت، أنه جرى اعتقال المهرب تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وأكدت أن طواقمها والاجهزة الامنية ستواصل ملاحقة المهربين والقبض عليهم وتحويلهم إلى جهات الاختصاص لايقاع اقسى العقوبات بحقهم.