طولكرم: اعتقال 9 أشخاص استغلوا الطوارئ للتنقيب عن آثار

وطن: اعتقلت الشرطة الفلسطينية في طولكرم، اليوم السبت، 9 أشخاص كانوا ينقبّون عن الآثار في مكانين منفصلين شمال وشرق المدينة.

وقالت الشرطة في بيان لها، إنّه "تم اعتقال 5 أشخاص من منطقة سكة خط حديد الحجاز (الخرق) في بلدة بلعا شرقا، وبحوزتهم معدات تنقيب عن الآثار".

وأضاف البيان أنه "جرى اعتقال 4 أشخاص أثناء تواجدهم في منطقة خربة الحمام بين صيدا والنزلة الشرقية شمال طولكرم، أثناء تنقيبهم وبحثهم عن الآثار، يقومون بالتنقيب و البحث عن الآثار، وبحوزتهم المعدات اللازمة".