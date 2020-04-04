بريطانيا: 708 وفيات جديدة بفيروس كورونا ترفع الاجمالي إلى 4313

وطن: أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى4313 بعد تسجيل 708 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة في بيان صحفي أنها سجلت 3735 اصابة جديدة بالعدوى، الامر الذي رفع اجمالي الاصابات الى 903ر41.

يذكر ان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزير الصحة مات هانكوك اعلنا في 27 من الشهر الماضي اصابتهما بالفيروس بعد يومين من اعلان العائلة الملكية اصابة ولي العهد الامير تشارلز امير ويلز بالعدوى ايضا.