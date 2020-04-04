ارتفاع وفيات كورونا في "إسرائيل" إلى 44.. والجيش سينتشر في مناطق المتعصبين دينياً

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد الى 44 والاصابات الى 7589، فيما يخضع 98 شخصا للتنفس الاصطناعي بالكامل، ووصلت الحالات الحرجة الى 115، والمتوسطة الى 166، وارتفع العدد الإجمالي للمتعافين الى 427، منهم 24 خلال اليوم الأخير.

ودفع التسارع في ارتفاع عدد حالات كورونا في دولة الاحتلال إلى زيادة تشديد القيود ولا سيما على المجتمعات اليهودية المتدينة التي كانت ترفض الانصياع لتعليمات وزارة الصحة بالبقاء في المنازل وعدم التجمع.

وبحسب بيانات وزارة الصحة فان أحياء ومدن المتعصبين دينيا باتت بؤرا لتفشي فيروس كورونا المستجد بعد تجاهل الحاخامات البارزين في البداية وحتى رفض أوامر الدولة لإغلاق المؤسسات التعليمية والحد من الحضور الى الكنس.

يأتي هذا الارتفاع مع دخول أنظمة طوارئ جديدة حيز التنفيذ، الجمعة، أقرتها الحكومة ليل الخميس الجمعة، تمنح السلطات صلاحية منع الدخول والخروج من منطقة محددة في حال انتشار فيروس كورونا فيها، وأعلنت مدينة بني براك اليهودية المتشددة انه يحظر الدخول والخروج منها.

وإزاء رفض العديد من اليهود المتدينين الذين يمثلون معظم سكان "بني براك" الالتزام بتدابير الابتعاد الاجتماعي والحجر المنزلي، سيرت الشرطة دوريات خاصة في الأحياء المتدينة وحدت السلطات من إمكانية الدخول إلى المدينة البالغ عدد سكانها 230 ألف نسمة.

وسينشر ما بين 800 وألف جندي للاحتلال في "بني براك"، مهمتهم مساندة الشرطة، بسبب عدم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في المدينة.