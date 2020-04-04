شرطة جنين تضبط 8 مركبات وتقبض على 3 أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ

وطن: ضبطت الشرطة في جنين، اليوم السبت، 8 مركبات إنشائية، وقبضت على 3 أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في المحافظة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات من شرطة المحافظة نظمت جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة للتأكد من ضمان تنفيذ التعليمات الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين، ضبطت 8 مركبات إنشائية عبارة عن 6 خلاطات، ورافعتي باطون، كما ألقت القبض على ثلاثة أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأكدت الشرطة في بيانها، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا.