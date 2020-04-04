الإغاثة الطبية تفعل مراكزها في بدو وسنجل وبيت عنان للرعاية الصحية للسكان

وطن: قال د. مصطفى البرغوثي رئيس جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية إن الإغاثة الطبية فعلت مراكزها في بلدات بدو، وبيت عنان، وسنجل بالتنسيق مع المجالس المحلية ووزارة الصحة الفلسطينية وخصصتها لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين في البلدات الثلاث التي ظهرت فيها اصابات بالكورونا.

وأكد البرغوثي أن كافة مراكز وعيادات الإغاثة الطبية وعياداتها المتنقلة تعمل بانتظام منذ ظهور وباء الكورونا في الضفة الغربية و القدس و قطاع غزة.

وأضاف أن مئات المتطوعين قاموا بتوزيع ما يزيد على ثلاثمائة ألف نشرة توعية صحية، وبوستر في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وتتضمن هذه النشرات سبل الوقاية من الوباء، والطرق الصحيحة لتنفيذ الحجر الصحي.

وقال د. محمد السكافي مدير العيادات المتنقلة و الطوارئ أن ست عيادات متنقلة تابعة للإغاثة الطبية تعمل بانتظام لتغطية احتياجات اثنين و ثمانين موقعا سكانيا، وتجمعا بدويا في ما يسمى مناطق (ج).

وأشاد د. محمد العبوشي المدير العام للإغاثة الطبية بجهود آلاف المتطوعين بالتعاون مع لجان الطوارئ المحلية في رفع مستوى الوعي تجاه وباء الكورونا وسبل مقاومته، وبالمبادرات العديدة التي يقومون بها لتعقيم الأماكن العامة وتنفيذ الإرشادات بشأن التباعد الإجتماعي.