اتحاد لجان العمل الزراعي يستعد لتوزيع 300 ألف شتلة خضار في الضفة

وطن:يستعد فريق اتحاد لجان العمل الزراعي لتوزيع 300 ألف شتلة خضار بدءاً من يوم غد الأحد، على مناطق مختلفة من الضفة الغربية، لتطوير وزراعة حدائق منزلية لحوالي 3000 أسرة، وذلك ضمن حملة المليون شتلة التي تتم بالشراكة بين وزارة الزراعة الفلسطينية وائتلاف المؤسسات الزراعية في فلسطين.

وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود الوطنية لإسناد الشعب الفلسطيني وتعزيز استعداديته في مواجهة المرحلة المقبلة بعد تفشي فايروس كورونا، في دعوة حقيقية للعودة إلى الأرض وضرورة زراعة المساحات المتوفرة والذي من شأنه أن يحقق أساس للأمن الغذائي للأسر، انطلاقاً من أن الاقتصاد المنزلي وزراعة الحدائق المنزلية كانت سياسة اتبعها الشعب الفلسطيني خلال الظروف المختلفة التي مر بها والتي تشكل الانتفاضة الأولى أبرزها.

ويعمل العمل الزراعي على توزيع هذه الأشتال ضمن خطة طوارئ متكاملة أعلن عنها مع بداية تفشي الفايروس في فلسطين، والتي تضمنت وستتضمن الوصول لأكثر من 10 آلاف أسرة وتزويدها بطرود غذائية وطرود معقمات ونشرات إرشادية، بالأخص في المناطق النائية والمصنفة "ج".