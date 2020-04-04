القاهرة | إصابة مواطن فلسطيني بفيروس "كورونا"

وطن: قالت سفارة فلسطين في القاهرة إنها تتابع عن كثب الحالة الصحية لمواطن فلسطيني أصيب بفيروس "كورونا" عائد من الخارج.

وأوضحت السفارة، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن المواطن عاد من العمرة مؤخرا لمصر ولم تظهر عليه أي أعراض في البداية، ولكن بعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى مستشفى الحميات حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية، فجرى نقله إلى مستشفى الحجر الصحي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدة أنها تتابع وضعه الصحي وهي على تواصل مع وزارة الصحة المصرية لمتابعة مستجدات الحالة.

وأشارت إلى أن المصاب غير مقيم في مصر، وقد كان يقيم مناسك العمرة مؤخرا، ومن ثم خرج مع أفواج العمرة من السعودية وتوجه إلى الإمارات، وعاد إلى جمهورية مصر العربية ليعبر من خلالها إلى قطاع غزة.

وأكدت السفارة أنها تتابع عن كثب وضع الجالية الفلسطينية في مصر، وأن أبناء الجالية والطلبة بخير حيث لم تسجل أي إصابة بفيروس "كورونا" في أوساطهم.

وأهابت بأبناء الجالية والطلبة الفلسطينيين اتخاذ تدابير الحيطة والحذر، وحثتهم على الالتزام التام في بيوتهم ليبقوا بعيدا عن دائرة الخطر.

(وفا)