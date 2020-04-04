39 حالة وفاة و7428 مصابا بفيروس كورونا في دولة الاحتلال

وطن: وصل عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في دولة الاحتلال إلى 39 بعد تسجيل وفاة جديدة، فيما وصل عدُد المصابين بالفيروس إلى 7428، مساء الجمعة. وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق أن عدد الوفيات وصل إلى 40، لكنها عدلت عدد الضحايا بعدما تبيّن أن أحد الضحايا لم يتوف نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة الإسرائيلية، مساء الجمعة، أن من مجمل المصابين هناك 6718 وصفت حالتهم بالطفيفة، 155 متوسطة و209 بحالة خطيرة.

وأضافت أن 403 أشخاص تشافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات، فيما 681 شخصًا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات أو في منازلهم أو في مراكز الحجر الصحي في فنادق مخصصة.

وفي هذه الأثناء، يتواجد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في حجر صحي، بعد أن خالط وزير الصحة في حكومته، يعقوب ليتسمان، الذي أصيب بفيروس كورونا. وأظهر فحص أن نتنياهو لم يُصب بالفيروس.

كذلك دخل الحجر الصحي العديد من المسؤولين في وزارة الصحة الإسرائيليين، وبينهم مديرها العام ورئيسة دائرة الصحة العامة. ويتواجد في حجر صحي رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، ورئيس الموساد، يوسي كوهين، دون أن تثبت إصابتهما بالفيروس حتى الآن.